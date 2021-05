Senador Randolfe Rodrigues diz que Covas foi corajoso e encarou doença com garra

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), lamentou, em sua conta do Twitter, a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) e destacou a dificuldade de perder alguém com 41 anos.



"Que a família, os amigos, e todos aqueles que conviveram com Bruno Covas encontrem paz e conforto nesse momento de dor. Nunca é fácil perder alguém, especialmente jovem", escreveu.



O senador disse ainda que o prefeito foi "corajoso" e encarou a doença "com garra e vontade de viver". Descansa em paz", escreveu.



Covas morreu na manhã deste domingo, 16, após uma longa batalha contra um câncer no sistema digestivo.