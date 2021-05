Davi Alcolumbre diz que SP perdeu político de princípios

Senador Davi Alcolumbre (foto: SENADO)

Ex-presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) usou o Twitter para lamentar neste domingo a morte do prefeito de São Paulo,(PSDB). "Perdemos um homem de valor e a cidade de São Paulo perde um político de princípios", escreveu o parlamentar.Covas morreu aos 41 anos. Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.