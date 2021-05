Morte de Covas interrompe 'promissora trajetória', diz bancada do PSDB na Câmara

A bancada do PSDB na Câmara dos Deputados lamentou neste domingo a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Em nota de pesar assinada pelo líder do partido na Câmara, Rodrigo de Castro (MG), a bancada afirma ter recebido a notícia do falecimento com "profundo pesar e consternação".



"Sua partida prematura interrompe uma promissora trajetória e sua gestão à frente da prefeitura o credenciava a desafios maiores", afirmou.



O grupo afirma ainda que o PSDB perdeu "um grande companheiro" e o povo paulistano e o Brasil perdem um dos maiores líderes da sua geração.



"Mais do que o sobrenome do avô Mário, referência para o PSDB e para a política, Bruno trazia muitas das suas qualidades: retidão de caráter, compromisso com a coisa pública, excepcional capacidade de gestão e de articulação e, acima de tudo, um democrata, que nunca abriu mão de seus princípios e do respeito aos adversários, mesmo em meio a eleições acirradas, como a última que disputou", completa.



A bancada registra ainda "solidariedade e carinho" aos familiares do prefeito, especialmente o filho, Tomás, de 15 anos.