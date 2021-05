Presidente da ALMG chama Paulo Guedes de 'liberal incompetente'

Agostinho Patrus (PV) é presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) (foto: Luiz Santana/Divulgação)

O responsável por elaborar cenários futuros da economia não considerou em seus cálculos a possível piora da pandemia? Só a melhora? Sem a vacina porque ele também não respondeu a carta da Pfizer? Paulo Guedes liberal incompetente https://t.co/oO5bRBszP8 %u2014 Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) May 15, 2021

(PV), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), publicou em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (14/5) umchamando o ministro da Economia,de ''liberal incompetente''.O comentário foi publicado como reposta a uma matéria doque aponta que o Ministério da Economia informou, em ofício enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, no Senado, que não indicou recursos para o combate à COVID-19 no Projeto de Lei Orçamentária de 2021 porque não vislumbrou “recrudescimento da pandemia no patamar atingido” "O responsável por elaborar cenários futuros da economia não considerou em seus cálculos a possível piora da pandemia? Só a melhora? Sem a vacina porque ele também não respondeu a carta da Pfizer", acrescentou o parlamentar.Segundo a matéria, a pasta afirmou que cabe a cada pasta, que são responsáveis pelas políticas públicas, solicitar ao Ministério da Economia “o cadastramento de novas ações orçamentárias com vistas a suportar os gastos com essas políticas, inclusive ações específicas destinadas ao combate à pandemia da COVID-19”.