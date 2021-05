Na Embaixada da Venezuela, Lula ganha foto com Maduro: 'Tamos juntos'

Lula recebe foto das mãos da embaixadora venezuelana (foto: Reprodução/Twitter)



Irene Rondón. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma foto com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante encontro na embaixada do país, nesta quinta-feira (13/5) . O presente foi dado pela chefe da missão diplomática,

Lula também recebeu de Irene o livro "Quem tem medo de Hugo Chávez? América Latina: Integração Real", que conta trechos da vida do ex-presidente venezuelano, do qual Nicolás Maduro é herdeiro político.





Nos últimos dias, Lula teve reuniões em Brasília com representantes de países como Venezuela, Argentina e Bolívia, além de lideranças políticas e parlamentares.

Con un saludo revolucionario, el Camarada Ex presidente Lula recuerda los lazos de amistad y cooperación forjados con nuestro Presidente Nicolás Maduro, en beneficio de los pueblos hermanos de Brasil y Venezuela.

“Com uma saudação revolucionária, o camarada ex-presidente Lula recorda os laços de amizade e cooperação firmados com nosso Presidente Nicolás Maduro, em benefício dos povos irmãos do Brasil e da Venezuela”, publicou a embaixada venezuelana.





O perfil também destacou a proximidade entre Brasil e Venezuela: "Frutífero encontro com o camarada presidente Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, o deputado Paolo Pimenta e o secretário de Relações Exteriores, Romenio Pereira. Hoje somos movidos pelo sentido de Pátria e pelo compromisso com o futuro de nossos povos. Superar!!!".