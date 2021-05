CPI da COVID: Pfizer começou a negociar com Brasil em maio de 2020

negociações da vacina com o governo brasileiro. As primeiras negociações foram iniciadas em março de 2020, mas o contrato com a empresa farmacêutica só foi assinado de fato em março deste ano. O gerente-geral da Pfizer na América Latina, o chileno Carlos Murillo, prestou informações à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal sobre asda vacina com o governo brasileiro. As primeirasforam iniciadas em março de 2020, mas ocom a empresa farmacêutica só foide fato em março deste ano.









contatos com todos os países ocorreram no mesmo momento entre maio e junho de 2020. A primeira oferta de vacinas para o Brasil foi em 14 de agosto, que oferecia tanto 30 milhões de doses como 70 milhões do imunizante no total distribuídas, inicialmente, 500 mil em 2020 e o restante entre os quatro trimestres de 2021. Na linha do tempo, explicada por Carlos, os primeiros





Uma segunda oferta foi enviada em 18 de agosto, aumentando o número de doses para serem distribuídas em 2020 para 1,5 milhão e o restante em 2021. Em 26 de agosto, ficou negociado que seriam 3 milhões para o primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março), 14 milhões no segundo (abril, maio e junho), 26,5 milhões no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro) e 25 milhões de vacinas no quarto (outubro, novembro e dezembro).









Em setembro de 2020, a Pfizer enviou uma carta do governo, direcionada ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ao vice-presidente Hamilton Mourão. Além do então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ministro da Economia, Paulo Guedes, Ministro da Casa Civil, Braga Netto e o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster Jr.



Segundo leitura de trechos do documento, feita pelos senadores, a empresa solicitava tratamento rápido para a resposta, tendo em vista a alta procura pela vacina. No entanto, ela foi respondida apenas dois meses depois, em novembro, como confirmou o ex-secretário de Comunicação do governo federal, Fabio Wajngarten, em depoimento nessa quarta-feira (12/5) na CPI.





A partir de novembro as projeções de ofertas da vacina já excluíram 2020 do planejamento de distribuição das doses. Foram oferecidas 2 milhões de vacinas no primeiro trimestre, 6,5 milhões no segundo, 32 milhões no terceiro trimestre e mais 22,5 milhões no último.





O governo assinou o contrato com a Pfizer, segundo Carlos Murillo, em 8 de março deste ano. Ficou estabelecido, portanto, que seriam 14 milhões da vacina no segundo trimestre e mais 86 milhões para o terceiro. Ainda está em processo de negociação um adicional de 100 milhões para serem distribuídos entre o terceiro e o quarto trimestre deste ano.





A CPI da pandemia apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início na última terça-feira (04/5), com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na última quinta-feira (06/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Nessa terça-feira (11/5), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Sucessor de Tech e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello vai depor na próxima quarta-feira (19/5). Inicialmente, ele seria ouvido na última quarta-feira (05/5), mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





Já nessa quarta-feira (12/5), Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores.





As reuniões são semipresenciais, e os depoentes são aconselhados a estarem fisicamente na CPI da pandemia. O encontro da CPI com Carlos Murillo é o oitavo desde sua instalação, em 27 de abril deste ano.

Confira a agenda completa dos próximos depoimentos na CPI da COVID:





18 de maio – ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo;





19 de maio – ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello;





20 de maio – secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro;





25 de maio – presidente da Fiocruz, Nísia Trindade;





26 de maio – presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas;





27 de maio – presidente da União Química, que tem parceria com a Sputinik V, Castro Marques.