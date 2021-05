Renan Calheiros sobre Flávio Bolsonaro: 'Veio aqui ofender e escrachar'

Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, usou o início de seu tempo nesta quinta-feira (13/5) para responder ao ataque de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Ele ressaltou que a resposta às ofensas é com “aprofundamento das investigações”, em respeito às vítimas da pandemia. O senador(MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito () da, usou o início de seu tempo nesta quinta-feira (13/5) para responder ao ataque de(Republicanos-RJ). Ele ressaltou que a resposta às ofensas é com “aprofundamento das investigações”, em respeito às vítimas da pandemia.





Flavio questionou o fato de Calheiros ter pedido a prisão do depoente por falar mentiras. “Imagine um cidadão honesto ser vagabundo como Renan Calheiros”, disparou. “Vagabundo é você, que roubou dinheiro do pessoal do seu gabinete”, respondeu Calheiros. O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esquentou o clima da CPI da COVID nessa quarta-feira (12/5) após chamar o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), de vagabundo durante o depoimento do ex-secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten.Flavio questionou o fato de Calheiros ter pedido a prisão do depoente por falar mentiras. “Imagine um cidadão honesto ser vagabundo como Renan Calheiros”, disparou. “Vagabundo é você, que roubou dinheiro do pessoal do seu gabinete”, respondeu Calheiros.





Antes de iniciar os questionamentos nessa quinta-feira (13/5) ao gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, Renan Calheiros resolveu reviver o ocorrido.



“Eu quero dizer a todos os pregadores do ódio, que ao final da sessão, nós vimos que o filho do presidente da República, que sequer é membro desta CPI, veio aqui em uma missão de fazer a única coisa possível: ofender e escrachar. Quero dizer a esses pregadores que a minha resposta a todos esses ataques é esse número [428.256] de vítimas da pandemia. Eu tirei meu nome e coloquei esse nome aqui para que não haja dúvidas sobre o motivo pelo qual nós estamos aqui investigando. Se houve homicídio, se houve genocídio, se não houve genocídio e quem é o responsável ou quem são”, afirmou.





Renan Calheiros também ressaltou que vai responder com o aprofundamento das investigações. “Essa CPI não se trata do senador Omar, do senador Renan e de nenhum de nós. Estamos aqui em respeito a essas vítimas e a resposta que podemos dar, da melhor forma, é com o aprofundamento dessa investigação. Eu quero dizer às famílias dessas vítimas, aos mais de 15 milhões de sequelados no Brasil, que haja o que houver, intimidação todos os dias não haverá problema. Hoje mesmo o presidente da República foi a Alagoas inaugurar obras estaduais numa evidente provocação a esta comissão parlamentar de Inquérito. A resposta a essas ofensas é aprofundar nessas investigações”, concluiu.





A CPI da COVID apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início na última terça-feira (04/5), com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na última quinta-feira (06/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Nessa terça-feira (11/5), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Sucessor de Tech e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello vai depor na próxima quarta-feira (19/5). Inicialmente, ele seria ouvido na última quarta-feira (05/5), mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





Já nessa quarta-feira (12/5), Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores.





As reuniões são semipresenciais, e os depoentes são aconselhados a estarem fisicamente na CPI da pandemia. O encontro da CPI com Carlos Murillo é o oitavo desde sua instalação, em 27 de abril deste ano.

Confira a agenda completa dos próximos depoimentos na CPI da COVID:





18 de maio – ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo;





19 de maio – ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello;





20 de maio – secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro;





25 de maio – presidente da Fiocruz, Nísia Trindade;





26 de maio – presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas;





27 de maio – presidente da União Química, que tem parceria com a Sputinik V, Castro Marques.