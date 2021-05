Wajngarten rebate pergunta na CPI sobre Bolsonaro: 'pergunta pra ele'

Durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal, na manhã desta quarta-feira (12/5), o relator Renan Calheiros (MDB-AL) se irritou com a resposta do ex-secretário de Comunicação do governo federal, Fabio Wajngarten. Ao ser questionado sobre o impacto das declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ele disse que o senador deveria perguntar diretamente ao chefe do Executivo.





11:08 - 12/05/2021 'Poucas vezes conversei com Pazuello', diz Wajngarten na CPI da Covid vacina contra a COVID-19, como “Se você virar um jacaré é problema seu. Se você virar um super-homem é problema seu. Se nascer barba em alguma mulher, e o homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso”. Em seguida ele questiona o ex-secretário de comunicação: “qual seria o objetivo da comunicação da presidência com essas declarações?”. O relator citou as falas de Bolsonaro sobre acontra a, como “Se você virar um jacaré é problema seu. Se você virar um super-homem é problema seu. Se nascer barba em alguma mulher, e o homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso”. Em seguida ele questiona o ex-secretário de comunicação: “qual seria o objetivo da comunicação da presidência com essas declarações?”.

Ex-secretário de Comunicação do governo federal, Fabio Wajngarten (foto: Agência Senado)

Wajngarten tenta justificar a fala do presidente, mas é interrompido por Renan Calheiros reforçando que a pergunta foi a respeito do impacto. “As declarações do presidente pertencem a ele”, responde. O relator ainda insistiu na pergunta: "Quem o orientava a fazer este tipo de raciocínio para a população?”.





“Acho que o senhor tem que perguntar para ele”, respondeu Fábio Wajngarten. Renan Calheiros se irrita com a resposta e rebate: “Eu tô perguntando para vossa excelência, que está obrigada a responder.”





O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), defendeu o relator. “Você está como testemunha, vai responder sim ou não”, disse.

Em seguida, ele se desculpa e responde. "A população brasileira recebe inúmeras mensagens de diferentes meios e diferentes conteúdos. O discurso presidencial é um, a televisão, a narrativa, o rádio.. é um complemento de informações que vai resultar na tomada de decisão da população brasileira. Impacta? Impacta. É único? Não é", afirmou.





A CPI da COVID-19 apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início na última terça-feira (04/5), com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na última quinta-feira (06/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Nessa terça-feira (11/5), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Wajngarten é o quinto depoente na comissão e, assim como os demais, fala na condição de testemunha. As reuniões são semipresenciais, e os depoentes são aconselhados a estarem fisicamente na CPI da pandemia. O encontro com Wajngarten é o sétimo desde a instalação da comissão, em 27 de abril deste ano.





O ex-secretário assumiu a chefia da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do Ministério das Comunicações da Presidência da República em abril de 2019. Anteriormente, ele havia trabalhado no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente. Ele foi exonerado em março deste ano, após enfrentar queixas internas a respeito da comunicação oficial na pandemia.





Sucessor de Teich e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello vai depor na próxima quarta-feira (19/5). Inicialmente, ele seria ouvido na última quarta-feira (05/5), mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





Confira a agenda completa dos próximos depoimentos na CPI da COVID:

13 de maio – Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil;





18 de maio – ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo;





19 de maio – ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello;





20 de maio – secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro;





25 de maio – presidente da Fiocruz, Nísia Trindade;





26 de maio – presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas;





27 de maio – presidente da União Química, que tem parceria com a Sputinik V, Castro Marques.