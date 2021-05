'Poucas vezes conversei com Pazuello', diz Wajngarten na CPI da Covid

Em depoimento à CPI da Covid, o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten fez afagos ao ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro, e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, mas já indicou uma animosidade com ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.



Ao relatar que tinha uma relação próxima com o Ministro das Comunicações, Fabio Faria, e o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, para tratar das campanhas relativas à covid-19, afirmou nesta quarta-feira que com Pazuello "poucas vezes" conversou, "não mais que um 'bom dia, boa tarde, boa noite'".



"Minha área de articulação sempre falava com a área de articulação do Pazuello, poucas vezes eu conversei com ele, não mais que 'bom dia, boa tarde, boa noite'", disse Wajngarten durante o interrogatório do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL).



Sobre o Ministério da Economia, o ex-secretário afirmou que a pasta sempre esteve "focada nos programas econômicos". "Paulo Guedes sempre muito ativo, sempre muito ativo em trazer a onda econômica paralela a onda da covid", disse Wajngarten.