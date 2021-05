AGU prepara habeas corpus para blindar Pazuello na CPI da COVID

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o presidente Jair Bolsonaro (foto: AFP / EVARISTO SA) AGU) prepara um habeas corpus para ser apresentado nos próximos dias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e garantir ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello o direito de ficar calado e não responder a perguntas em depoimento à CPI da COVID. O depoimento está marcado para o próximo dia 19. Com o aval do Palácio do Planalto, a Advocacia-Geral da União () prepara umpara ser apresentado nos próximos dias ao Supremo Tribunal Federal () e garantir ao ex-ministro da Saúdeo direito de ficar calado e não responder a perguntas em depoimento à. O depoimento está marcado para o próximo dia 19.









Em um movimento inédito, o ex-ministro da Saúde passou a ser assessorado pela AGU para traçar sua estratégia de defesa na CPI. O general da ativa já se reuniu ao menos duas vezes com advogados da equipe da AGU que estão coletando documentos sobre aquisição de respiradores e fabricação de cloroquina para subsidiá-lo na CPI, no próximo dia 19. O depoimento de Pazuello é considerado crucial porque, ao deixar o cargo, ele ligou sua demissão a um complô de políticos interessados em verba pública e “pixulé”. Para senadores, Pazuello sabe de escândalos que podem comprometer o governo.





Esta é a primeira vez que a AGU desloca uma equipe para orientar o depoimento de um ex-ministro, segundo o Estadão apurou com servidores do órgão e quatro ex-titulares da pasta. Na CPI do Cachoeira, criada em 2012 para investigar as relações entre parlamentares e o contraventor Carlinhos Cachoeira, foram escalados advogados da União para acompanhar os trabalhos dos parlamentares, mas a situação era diferente.