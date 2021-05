CPI da Covid: senadores abrem sessão e começam a ouvir presidente da Anvisa

A CPI da Covid abriu na manhã desta terça-feira, 11, a sessão em que ouvirá o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres. Entre os assuntos que devem ser abordados está o processo que levou à não liberação pela agência do uso da vacina russa Sputnik V no Brasil. A reunião revelada pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, na qual o Planalto chegou a avaliar um decreto que incluiria na bula da cloroquina a recomendação para tratar covid-19, também pode ser abordada. Barra Torres começou a falar por volta das 10h50.



Na primeira semana de depoimentos, os senadores interrogaram dois ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro, Mandetta e Nelson Teich, além do atual titular da pasta, o médico Marcelo Queiroga. O mais longevo ministro da Saúde de Bolsonaro durante a pandemia, Eduardo Pazuello deve ser ouvido no dia 19 de maio, na mesma semana em que os senadores querem tomar o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo.