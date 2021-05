Bolsonaro sobre CPI: 'Fazer campanha em cima de mortes é inadmissível'

Presidente Jair Bolsonaro diz que governo federal não se omitiu na pandemia de COVID-19 (foto: Marcos Correa/PR)



Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia de COVID-19. Nesta quarta-feira (5/5), quando esteve no aeroporto de Brasília para receber o brasileiro Robson de Oliveira – O presidente(sem partido) voltou a criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito () que investiga a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia de. Nesta quarta-feira (5/5), quando esteve no aeroporto de Brasília para receber o brasileiro que estava preso na Rússia desde 2019 –, ele disse que a comissão tem o objetivo de ganhar holofotes em cima do número de mortes no país.

18:00 - 05/05/2021 Castro recebe visita de Bolsonaro quatro dias após posse como governador do Rio mortes. Morreu gente no mundo todo. Aqueles que estão se arvorando agora como pai da ciência, na CPI, como donos da verdade, tinham que ter procurado lá atrás onde erramos e o que poderíamos ter feito de melhor”, afirmou o presidente, ao lado de apoiadores e da imprensa, que desprezou as 414 mil mortes do Brasil desde o início da pandemia. “Querem me responsabilizar por. Morreu gente no mundo todo. Aqueles que estão se arvorando agora como pai da ciência, na CPI, como donos da verdade, tinham que ter procurado lá atrás onde erramos e o que poderíamos ter feito de melhor”, afirmou o presidente, ao lado de apoiadores e da imprensa, que desprezou as 414 mil mortes do Brasil desde o início da pandemia.









"Querem me responsabilizar por mortes. Morreu gente no mundo todo" Jair Bolsonaro, presidente do Brasil



“Agora, ficar atrás de uma fonte na imprensa para aparecer e fazer campanha em cima de mortes é inadmissível”, criticou Bolsonaro.





COVID-19 e negou que tenha chamado o vírus de gripezinha: “Estamos fazendo a coisa certa. Nunca nos omitimos. Sempre respeitei o vírus. Tanto é que sempre desafiei a mídia a mostrar Ele também disse que o governo federal sempre atuou firme para combater ae negou que tenha chamado o vírus de gripezinha: “Estamos fazendo a coisa certa. Nunca nos omitimos. Sempre respeitei o vírus. Tanto é que sempre desafiei a mídia a mostrar um vídeo meu dizendo que ela era uma gripezinha . Para mim, era uma gripezinha, pelo meu passado de atleta. Vários estudos no mundo dizem que quem tem vida saudável enfrenta com menos problemas uma possível infecção por COVID”.









"É o direito de ir e vir, liberdade de trabalho... Não pode mais vender churrasquinho de gato na esquina ou biscoito grosso na praia" Jair Bolsonaro, presidente do Brasil



O presidente também voltou a atacar as medidas de isolamento decretada por governadores e prefeitos para diminuir o contágio da doença.





“É um crime que fazem no Brasil, com essa política discriminada de lockdown, toque de recolher, que rouba empregos. É o direito de ir e vir, liberdade de trabalho... Coloquem-se na situação do chefe de família que perdeu seu emprego. Não pode mais vender churrasquinho de gato na esquina ou biscoito grosso na praia”.