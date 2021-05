Flávio Bolsonaro lamenta morte de Paulo Gustavo: 'Deus conforte a todos'

'Meus sentimentos aos familiares e amigos do ator Paulo Gustavo', disse o senador (foto: AFP / EVARISTO SA) Bolsonaro (Republicanos) lamentou a morte do ator Paulo Gustavo, aos 42 anos, vítima da COVID-19. Em seu Twitter, Flávio disse: “Meus sentimentos aos familiares e amigos do ator Paulo Gustavo. Que Deus conforte a todos”. O senador Flávio(Republicanos) lamentou a morte do ator Paulo Gustavo, aos 42 anos, vítima da COVID-19. Em seu Twitter, Flávio disse: “Meus sentimentos aos familiares e amigos do ator Paulo Gustavo. Que Deus conforte a todos”.

Admirava seu trabalho, seu bom humor e alto astral eram contagiantes. Fará muita falta. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 5, 2021

O humorista morreu por volta das 21h10 desta terça-feira (04/05). A informação foi confirmada às 22h05. Mais cedo, os médicos chegaram a divulgar um boletim em que o ator apresentava um quadro irreversível, embora ainda mantivesse sinais vitais presentes.

Antes do agravamento, Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, Thales Bretas, segundo os médicos.

"Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido. À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa", descreveram os médicos no boletim.