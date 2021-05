Mandetta: Carlos Bolsonaro participava de reuniões sobre a pandemia

Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Luiz Henrique Mandetta, informou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que Carlos Bolsonaro (Republicanos/RJ), filho 02 do presidente, participava das reuniões ministeriais. Ele, que é vereador carioca, não tem funções no Planalto para participar das discussões entre ministros do governo federal. O ex-ministro da Saúde,, informou na Comissão Parlamentar de Inquérito () que(Republicanos/RJ), filho 02 do presidente, participava das reuniões ministeriais. Ele, que écarioca, não tem funções no Planalto para participar das discussões entre ministros do governo federal.









Mandetta respondeu: “Eu testemunhei várias vezes reunião de ministros, onde o filho do presidente [Carlos Bolsonaro], que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência”, relatou.

Enquanto isso, o vereador continua difamando a imagem do ex-ministro em seu perfil do Twitter. Apenas na manhã desta terça (4/5), Carlos Bolsonaro já publicou uma série de vídeos e imagens ironizando falas antigas do ex-gestor da Saúde. Primeiro, ele usou o vídeo da despedida de Mandetta do Ministério da Saúde.

Use máscara, mantenha o distanciamento social e só procure um médico quando sentir falta de ar...



Ahhhhh e o tratamento precoce, que estamos proibidos democraticamente de FALAR, foi indicação do sabugo de milho encravado! pic.twitter.com/Z32BMg8pQ3 %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 4, 2021

Em seguida, o filho do presidente compartilhou uma foto de Mandetta em um bar e ainda um outro vídeo em que o ex-gestor concorda com uma fala do presidente.