Em Búzios, vereador de BH Léo Burguês corta perna e vai parar no hospital

Léo Burguês precisou ir parar no hospital após corte na perna (foto: Reprodução/Instagram)

O vereador de Belo Horizonte Léo Burguês (PSL) aproveitava o feriado do Dia do Trabalhador em Armação de Búzios (RJ) quando se chocou com uma pedra e cortou a perna direita. Ele foi parar em uma unidade médica do SUS da cidade para passar por um procedimento de costura.

Um vídeo gravado pelo também vereador Bim da Ambulância (PSD) e publicado na sua conta no Instagram mostra Léo Burguês sendo atendido.

“Vocês acham que é 'facinho', né? Vem para Búzios para parar no hospital. Olha os amigos. O que você arrumou, professor? Deu em mim um gás invertido?!", diz Bim na gravação.

"Tinha uma pedra no meio do caminho? Eu acho que foi sério mesmo. Mas, bom que não teve que arrancar a perna fora", completa o vereador do PSD.

Na sequência, Léo Burguês aproveitou para elogiar o atendimento recebido na unidade. "Quero falar aí para você: não tem coisa igual o SUS no Brasil não. Cheguei ali na recepção, me atendeu, me costurou e já estou pronto para outra", afirmou o líder do governo Alexandre Kalil (PSD) na Câmara de BH.





Frame do vídeo gravado por Bim da Ambulância (PSD) mostra perna de Léo Burguês (PSL) sendo costurada (foto: Reprodução/Instagram)

Na sequência, os dois vereadores fizeram comentários machistas com a enfermeira que trabalhava.

"Agora, o atendimento melhorou. É vip, em?!", diz Léo. "Enfermeira bonita você está todo soltinho, não é?! Quando era o médico aí para poder arrancar a perna você ficou caladinho. Enfermeira bonita todo paciente fica", responde Bim.

Por último, o líder de Kalil diz: "acho que a outra perna também machucou".

Léo Burguês foi eleito com 6.190 votos na última eleição, sendo o 17º com mais preferências do eleitor entre os vereadores.

Já Bim da Ambulância recebeu a preferência de 6.022 eleitores e foi 20º mais votado na cidade.