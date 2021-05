Expozebu: Bolsonaro diz que governo enfraqueceu movimento dos sem-terra

Ao lado da ministra Tereza Cristina, presidente falou de MST e obras de infraestrutura (foto: Reprodução/YouTube ABCZ)

O presidente(sem partido) aproveitou a participação on-line na abertura da 86ª Exposição Internacional de Gado Zebu (Expozebu), a maior feira especializada em gado do país, realizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para exaltar as ações do seu governo em favor do setor agropecuário.





Ao lado da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina, o presidente afirmou que o governo conseguiu enfraquecer o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). "Tivemos a perspicácia de minar os recursos para o MST, acabamos com repasses de ONGs para eles. Eles perderam força e deixaram de levar o terror ao campo”, apontou.

Leia também: Bolsonaro comemora 'troca' do vermelho por verde e amarelo no 1º de maio



As obras na BR-163 também foram destaque na fala de Bolsonaro. Segundo ele, a iniciativa facilitou o escoamento da produção da Região Centro-Oeste do Brasil. Neste mesmo tema, o presidente falou sobre o investimento na Ferrovia Norte-Sul, reforçando que essas ações impactam o custo final dos produtos. "Isso ajudará e muito que o produto de vocês cheguem mais barato na mesa e nos portos para exportar de forma mais barata."



Bolsonaro ainda aproveitou a oportunidade para celebrar o porte de arma do trabalhador rural, que pode andar armado em toda área de sua propriedade, e a redução das multas do Ibama, alegando que trouxe 'mais paz ao proprietário rural'.