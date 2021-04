'Ninguém tem dinheiro. Todo mundo quebrado', desabafa comerciante a Zema

“Precisa liberar uma verba para o povo...Ninguém tem dinheiro, tá todo mundo quebrado. Precisa ter dinheiro e vacina para a população inteira. Todo mundo quer vacina. É o mais importante”, afirmou o comerciante.





Ao escutar o discurso, Zema fez um sinal de "joia" com as mãos concordando com as palavras.





A declaração foi feita durante passeio do governador pela Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova.



O foco da campanha é a conscientização do uso de máscara de proteção a fim de evitar a propagação da COVID-19. O ato é o único evento na agenda oficial do governador nesta sexta.





Caminhando pelas ruas, Zema interagiu com a população e conversou com moradores e comerciantes, provocando certa aglomeração de pessoas. Ele e demais membros da equipe do governo de Minas distribuíram máscaras confeccionadas por detentos mineiros.





Em seguida, Zema seguiu para o Morro do Papagaio, aglomerado localizado às margens da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de BH. No local, uma ação de mesmo fim foi realizada com moradores da comunidade.