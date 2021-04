Moraes determina que PF ouça empresas que dispararam mensagens em massa

(foto: RosineiCoutinho/SCO/STF) acusadas de realizar disparos em massa de mensagens durante as eleições de 2018. A decisão ocorreu no âmbito do inquérito que investiga fake news e ataques contra o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal realize a oitiva de representantes de empresasde realizarem massa de mensagens durante as eleições de 2018. A decisão ocorreu no âmbito do inquérito que investiga fake news e ataques contra o Supremo.









No despacho, Moraes destaca que a oitiva dos nomes apontados deve ocorrer em até 15 dias. Devem depor: Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da Kiplix; Marco Aurélio Carvalho, sócio da AM4; Lindolfo Antonio Alves Neto, sócio da Kiplix e daYacows; Flávia Alves, sócia da Kiplix e da Yacows; Peterson Rosa Querino, ex-sócio da APP Mobile Desenvolvimento Multimídia Eirelli; José Como Pereira Filho, titular de 100% das quotas da Quick Mobile; e Rebeca Felix da Silva Ribeiro Alves, ex-funcionária daAM4.





As investigações abertas no TSE podem resultar na cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão. Julgamento não tem prazo para ocorrer.