Bolsonaro em live: 'Não estamos preocupados com CPI'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que sua equipe de governo não está preocupada com a CPI da COVID, instalada pelo Senado para apurar irregularidades ao combate da COVID-19. Em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira (29/4), ele comentou brevemente o assunto, citando ações feitas para minimizar o drama dos brasileiros

“Continuamos trabalhando a todo vapor. Hoje, chegaram 14 carretas com cilindros de oxigênio. Nóscom CPI. No primeiro momento, ela vai investigar omissões e ações do governo”, afirmou o presidente.