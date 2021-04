Renan sobre CPI da COVID: 'Só devem ter preocupação os aliados do vírus'

Também na terça-feira, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), informou que vai colocar na pauta para aprovação dos senadores o pedido de convocação do ex-secretário de Comunicação do governo Fábio Wajngarten.





Quarta-feira (5/5), é a vez de Eduardo Pazuello, general do exército, que esteve no comando do Ministério da Saúde de 16 de maio, como interino, até assumir de fato em 16 de setembro. Ele ficou no cargo até 15 de março, quando o atual ministro foi anunciado, Marcelo Queiroga.

Quando questionado sobre os futuros depoimentos, Renan afirmou que “só devem ter preocupação os aliados do vírus”.Leia: CPI da COVID: Mandetta, Teich e Pazzuello são convocados a depor Ainda de acordo com o relator, a narrativa dode que está sendo perseguido por senadores está "completamente equivocada''. “Vamos investigar fatos não pessoas", afirmou.Os trabalhos seguirão a ordem cronológica dos ministros que passaram pelo Ministério da Saúde. Na terça-feira (4/5), os senadores vão ouvir Luiz Henrique Mandetta, o primeiro chefe do ministério do governo Bolsonaro, que comandou a pasta no início da pandemia no país, de 1° de janeiro até 16 de abril de 2020. No mesmo dia, será ouvido Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo (16 de abril a 15 de maio).