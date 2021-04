'Nós somos o país que mais preserva a questão ambiental', diz Bolsonaro

Bolsonaro falou sobre as críticas que os próprios brasileiros colocam sobre a preservação ambiental (foto: Reprodução/Youtube) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a afirmar, nesta quinta-feira (29/4), que o Brasil é um dos países que mais preservam a questão ambiental. A afirmação foi feita em transmissão ao vivo nas redes sociais. O presidente(sem partido) voltou a afirmar, nesta quinta-feira (29/4), que o Brasil é um dos países que mais preservam a. A afirmação foi feita em transmissão ao vivo nas redes sociais.





"A China emite 30%, os Estados Unidos, 15%, a Índia, 7%, e o Brasil, menos de 3%. Quem é mais patrulhado no mundo? China, Estados Unidos, Índia, Alemanha ou o Brasil? O Brasil. E por que isso? É um jogo econômico. Somos um dos países que mais preservam a questão ambiental. E o que é triste é gente do próprio Brasil entubar essa narrativa”, disse.





Bolsonaro se mostrou incomodado com o excesso de críticas sobre o fato de o país não preservar seu ambiente, sobretudo, a Amazônia: “Entra governo e sai governo, as críticas saem de dentro para fora”.





Ele também lembrou que existe um forte preconceito contra os povos indígenas, que têm dificuldade de escoar a produção de soja.





“A discriminação com o índio vem de fora. Igual falamos da Europa, que é tão zelosa com o Brasil. Quanto ela tem preservado de matas naturais? Eu não vou dizer aqui, porque posso errar o número. O que temos no Brasil é infinitamente menor. Qual é a matriz de energia da Europa, da Alemanha, por exemplo? Ninguém tem uma matriz mais limpa que a nossa", afirmou.

Vídeo em inglês





Recentemente, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) publicou um vídeo em inglês direcionado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo que o chefe de estado desista de um suposto acordo com o Brasil em relação à preservação da Amazônia. A publicação foi compartilhada por artistas como Anitta, Mark Ruffalo.





No acordo, o Brasil deve receber recursos em troca de proteger a Amazônia. Bolsonaro, no entanto, já mencionou que quer investir na mineiração na região, além da exploração comercial do território e a diminuição da proteção das áreas indígenas.