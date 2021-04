Renan Calheiros diz que vai dar um tempo nas redes: 'Evitar o negaciovírus'

AM

Calheiros chegou a dizer que 'não faria PowerPoint' contra o presidente Jair Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução) senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou, em meio à possibilidade de se tornar relator da CPI da COVID no Senado, que pretende fazer, até sexta-feira (23/4), uma “profilaxia digital” para se afastar do “radicalismo de extremistas e do negaciovírus". O comentário foi feito na tarde desta segunda-feira (19/4).



Nos últimos dias, Calheiros se tornou alvo de bolsonaristas nas redes sociais após ser indicado para ser o relator da CPI da COVID.





Aliados do presidente, como os deputados Alê Silva (PSL-MG), Carla Zambelli (PSL-SP), Carlos Jordy (PSL-SP) e o ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio iniciaram uma campanha para levantar a hashtag #RenanSuspeito. Eles dizem que o senador deveria ser considerado suspeito por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho (MDB).





Nos próximos dias, o Senado Federal vai eleger os nomes que farão parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará ações e omissões do governo federal durante a pandemia da COVID-19.