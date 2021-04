Flávio Bolsonaro sofre acidente no Ceará

O médico Marvel Faber Pelucio Falcão postou uma foto com o senador nas redes sociais (foto: Reprodução da internet/Instagram)





Após um acidente de quadriciclo automotor neste sábado (17/4), o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos - RJ) precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O acidente teria ocorrido nas areias da Praia de Taíba.









Pelas redes sociais, o médico Marvel Faber Pelucio Falcão, cirurgião geral, postou uma foto com Flávio Bolsonaro. Ambos aparecem sorrindo e parece existir uma espécie de faixa no ombro do senador.