Debate virtual discute mudança climática, defesa e relações internacionais

Aécio Neves, que foi governador de Minas Gerais entre 2003 e 2010, foi eleito em março para comandar a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Já Ignacio Ybañez foi secretário de Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da Espanha. Sérgio Etchegoyen, por sua vez, foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência do Brasil no governo Temer.

Um debate virtual realizado nesta quinta-feira (15/04) reuniu representantes dos setores político e diplomático para tratar de mudança climática, defesa e relações internacionais. A conversa foi mediada peloe contou com a participação do deputado federal(PSDB), do embaixador da União Europeia no Brasil,e do ex-ministro general