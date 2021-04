PF envia notícia-crime ao STF e pede que Ricardo Salles seja investigado

Superintendente da PF do Amazonas, Alexandre Saraiva, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto: Agência Brasil/Reprodução)









As acusações feitas pelo superintendente da PF são relativas à Operação Handroanthus, que resultou na apreensão de, aproximadamente, 200 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente – recorde no Brasil.





‘Não vai passar boiada’









A palavra “boiada” foi dita por Salles durante reunião ministerial de 22 de abril de 2020, marcada pela saída, dois dias depois, do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro do governo.



Na ocasião, Salles afirmou que o governo precisava aproveitar as atenções voltadas para a COVID-19 para passar “a boiada no regramento". Ao comentar críticas feitas por Ricardo Salles acerca da Operação Handroanthus, Alexandre Saraiva disse que “na Polícia Federal não vai passar boiada” A palavra “boiada” foi dita por Salles durante reunião ministerial de 22 de abril de 2020, marcada pela saída, dois dias depois, do ex-ministro da Justiçado governo.Na ocasião, Salles afirmou que o governo precisava aproveitar as atenções voltadas para a COVID-19 para passar “a boiada no regramento".





“Me parece que é o mesmo que um ministro do Trabalho se manifestar contrariamente a uma operação contra o trabalho escravo. Nunca tive notícia de um ministro do Meio Ambiente se manifestando contrariamente a uma operação que visa proteger a Floresta Amazônica. É um fato inédito e que me surpreendeu”, afirmou Saraiva ao jornal Folha de S. Paulo





Segundo o superintendente, as empresas investigadas na operação realizada em dezembro estavam trabalhando de forma ilegal na região.



Ele se referiu aos empresários como “organização criminosa”.





“Não merecem nem a denominação de empresas. Têm a vida dedicada ao crime, ao furto de bens públicos, à fraude, à corrupção de servidores públicos”, pontuou.

O superintendente dano Amazonas,, enviou ao presidente do, ministro, uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente,. Saraiva acusou Salles, no documento, de atrapalhar medidas de fiscalização e de ‘patrocinar interesses privados’.