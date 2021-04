Chefe da Polícia Federal no AM sobre Salles: 'Na PF não vai passar boiada'

AM

Superintendente da PF do Amazonas, Alexandre Saraiva, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto: Agência Brasil/Reprodução)

O superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, comentou as críticas feitas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre uma operação contra extração ilegal de madeira realizada em dezembro do ano passado. A ação foi a maior da história do Brasil.





As declarações foram feitas em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.









Entenda: Entidades repudiam declarações de Salles sobre 'passar a boiada'

Durante a reunião ministerial de 22 de abril de 2020, marcada em razão da saída do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro do governo, Salles afirmou que o governo precisava aproveitar as atenções voltadas para à COVID-19 para passar "a boiada" no Amazonas. Ao comentar o caso, Saraiva afirmou que "na Polícia Federal não vai passar boiada".





Segundo o superintendente, as empresas investigadas na operação realizada em dezembro estavam trabalhando de forma ilegal na região.





Ele se referiu aos empresários como “organização criminosa”. “Não merecem nem a denominação de empresas. Têm a vida dedicada ao crime, ao furto de bens públicos, à fraude, à corrupção de servidores públicos”, pontuou.



A operação Handroanthus GLO, da Polícia Federal, foi realizada na divisa do Pará com o Amazonas e culminou na maior apreensão de madeira nativa da história do Brasil extraída ilegalmente. Os agentes apreenderam 131,1 mil m3 de toras, volume suficiente para a construção de 2.620 casas populares.