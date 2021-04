Michel Temer diz que Dilma tinha 'honestidade extraordinária'

AM

Ainda de acordo com Temer, ele 'aproveitou sua impopularidade para fazer o que o Brasil precisava' (foto: Beto Barata/PR) Associação Comercial de São Paulo, realizada nesta segunda-feira (12/4), o ex-presidente Michel Temer (MDB) defendeu o legado da também ex-presidente Dilma Rousseff (PT), na qual ele substituiu após o impeachment. Durante uma palestra na, realizada nesta segunda-feira (12/4), o ex-presidente(MDB) defendeu oda também ex-presidente(PT), na qual ele substituiu após o





“Nossa ex-presidente perdeu a sustentação política e popular, o que levou ao impedimento. Embora cerimoniosa, em nossa convivência ao longo de seis anos, eu devo dizer que nunca vi nela nenhum gesto de corrupção, ao contrário, sempre senti nela uma honestidade extraordinária”, afirmou.

Segundo Temer, o governo dos dois foi “de muita resistência, fruto do diálogo”. “Fizemos reformas que jamais foram pautadas: o teto de gastos públicos impede medidas populistas, a reforma do Ensino Médio era desejada desde 1997. Recuperamos a Petrobras. Preservamos o meio ambiente, criamos uma reserva marinha do tamanho da Alemanha e da França juntas”.





Ainda de acordo com Temer, ele “aproveitou sua impopularidade para fazer o que o Brasil precisava”.



O ex-presidente também criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Para Temer, muitas realizações positivas do atual presidente estavam “pré-datadas”, isto é, foram frutos de sua gestão.



O impeachment de Dilma