Bolsonaro critica áudio gravado por senador Kajuru: 'A que ponto chegamos'

No último domingo (11), Kajuru divulgou em suas redes sociais um áudio no qual o presidente pressiona o senador a investigar governadores na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre ações realizadas no âmbito do combate à pandemia da covid-19, cuja abertura foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Ainda no áudio, ele afirmou que “tem que peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros do STF) também”.