BH: carreata pró-Bolsonaro pede 'Constituição que criminalize o comunismo'

Carreata a favor do presidente se concentrou na Praça do Papa, de onde partiu

Esses pedidos, refletidos no posicionamento dos manifestantes por meio de cartazes e faixas, constam em um panfleto distribuído no local. Ele convoca para manifestações diárias na porta do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha do Exército Brasileiro, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH.