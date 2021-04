Bolsonaro envia carta à rainha Elizabeth por morte de Philip

AM

Jair Bolsonaro enviou carta após morte de príncipe (foto: Alan Santos/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enviou suas condolências à rainha Elizabeth II após a morte do Príncipe Philip, nesta sexta-feira (9/4).



Leia: Morre o Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II enviou suasà rainhaapós anesta sexta-feira (9/4).Leia:









"O governo e o povo brasileiros solidarizam-se com a Rainha Elizabeth II, sua família e o povo do Reino Unido neste momento de luto dos britânicos pela perda do Duque de Edimburgo", diz a mensagem.