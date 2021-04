Fabricio Queiroz e Marcia Aguiar celebram culto pela 'vitória do casal'

Pelas redes sociais, Queiroz compartilhou imagens convidando seus “apoiadores” e seguidores para o evento. As informações são do portal Uol.





Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar foram presos no ano passado pela Polícia Federal em um desdobramento das investigações sobre as chamadas "rachadinhas", prática na qual parlamentares se apropriam de parte dos salários dos assessores.





A alegação é de que houve a prática das "rachadinhas" no gabinete do filho “01” do presidente Jair Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro nega.

Queiroz foi encontrado no sítio do advogado Frederick Wassef, que defendia a família Bolsonaro. Márcia ficou três semanas foragida e depois foi para casa cumprir a prisão domiciliar.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.