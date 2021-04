Homens invadem rádio após locutor criticar Bolsonaro; veja vídeo

Em meio à ameaças e tentativas de agressão, os homens foram retirados do local (foto: Redes Sociais/Reprodução) Quatro homens invadiram a sede da rádio Comunidade FM, em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, na terça-feira (6/04), e ameaçaram de agressão um radialista. O locutor fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante um programa da rádio ao vivo. a sede daemem, na terça-feira (6/04), e ameaçaram de agressão um radialista. O locutor fez críticas ao presidente(sem partido) durante um programa da rádio ao vivo.









Júnior Albuquerque, locutor alvo dos ataques, já estava sofrendo ameaças desde que começou a dar sua opinião sobre as ações do presidente durante a pandemia de COVID-19.



“Eu fiz um comentário opinativo, onde expus que no meu ponto de vista, Hitler não era o único culpado do genocídio que aconteceu na Alemanha, pois quem o apoiou e quem se calou também teve sua parcela de culpa. Assim como no Brasil, em relação à COVID-19, os eleitores de Bolsonaro que concordam com a política sanitária que ele vinha fazendo, também iam ter culpa e a história ia dizer isso”, descreveu o jornalista.





Ao sair deixar o estúdio, o radialista prestou queixa na Polícia Civil do município. Além disso, o radialista pretende ainda nesta semana realizar uma queixa-crime no Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Desde o início da pandemia, o presidente vem adotando posicionamentos negacionistas. Entre eles, negar a gravidade do vírus, postergar a compra de vacina, não utilizar máscara, incentivar aglomerações e fazer propaganda do uso de remédios sem eficácia comprovada cientificamente.Ao sair deixar o estúdio, o radialista prestou queixa na Polícia Civil do município. Além disso, o radialista pretende ainda nesta semana realizar uma queixa-crime no Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

* Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria.