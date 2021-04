Marco Aurélio: 'Vou-me recuperar. Amanhã tiro esse curativo arcaico'

O ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, passou por uma cirurgia para a retirada de um carcinoma, um tipo de câncer de pele. O ministro participou da sessão da Primeira Turma desta sexta, 6, com um curativo ao redor da cabeça.



Ao Estadão, o decano afirmou que está se recuperando e que deve retirar o curativo nesta quarta, 7. "Vou-me recuperar. Amanhã tiro esse curativo arcaico da Idade Média, mas não podia deixar de fazer a sessão. Mais importante que o invólucro é o conteúdo", disse o ministro, que ressaltou a opção de não ter tirado uma licença médica.



Em nota, o Supremo informou que como este tipo de lesão não provoca metástase, com a retirada do carcinoma não será mais necessário nenhum tipo de tratamento posterior.



"O ministro foi liberado para prosseguimento normal de suas atividades e informou estar muito bem de saúde", apontou o tribunal.