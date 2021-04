Do FBI à Interpol: saiba quem é o novo diretor-geral da PF

Paulo Gustavo Maiurino agora é o novo comandante da PF no Brasil (foto: Redes Sociais/Reprodução) novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou, nesta terça-feira (06/04), , anunciou, nesta terça-feira (06/04), o nome do novo diretor-geral da Polícia Federal.





Maiurino era secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal (STF). Foi secretário de Esporte, Lazer e Juventude do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) em São Paulo.





Também integrou o Conselho de Segurança Pública do estado Rio de Janeiro (substituiu a extinta Secretaria de Segurança Pública do estado do RJ).





Em 2006, Maiurino participou da investigação do chamado “mensalão mineiro”, que apurou crimes de caixa 2 na campanha de reeleição do tucano Eduardo Azeredo ao governo de Minas Gerais.





O delegado também foi chefe da PF na fronteira do Rio Grande do Sul por quatro anos e comandou investigações contra o crime organizado e crimes contra o sistema financeiro, em São Paulo.



Em 2010, concluiu curso de instrução no FBI, nos Estados Unidos. Depois, foi chefe da Interpol Brasil e corregedor-geral do Ministério da Justiça.





Paulo Gustavo era um dos cotados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o cargo. O nome dele chegou até mesmo ser citado após a briga do presidente com o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que acusou Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal.