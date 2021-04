Primeira medida: novo ministro da Justiça troca comando da PF

Novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres (foto: Marcos Corrêa/PR) novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou, nesta terça-feira (06/04), o nome do novo diretor-geral da Polícia Federal. Paulo Gustavo Maiurino vai substituir Rolando Alexandre de Souza, que estava no cargo desde maio de 2020. , anunciou, nesta terça-feira (06/04), o nome do novo diretor-geral davai substituir Rolando Alexandre de Souza, que estava no cargo desde maio de 2020.





Agradeço ao Dr. Rolando Souza pelo período em que esteve à frente da Direção-Geral da @policiafederal. Iniciamos hoje o processo de transição do cargo para o Dr. Paulo Maiurino, a quem desejo felicidades nessa importante função no @JusticaGovBR. %u2014 Delegado Anderson Torres (@DelegadoTorres) April 6, 2021





Além da troca na PF, Torres também anunciou o inspetor Silvinei Vasques será o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele substitui o inspetor Eduardo Aggio, que ocupava o cargo até agora.





“Agradeço ao Inspetor Eduardo Aggio pelo período em que esteve à frente da Direção-Geral da @PRFBrasil. Iniciamos hoje o processo de transição do cargo para o Insp. Silvinei Vasques, a quem desejo sucesso”, pontuou.





Maiurino era secretário de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF). Foi secretário de Esporte, Lazer e Juventude do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) em São Paulo.



Ele também integrou o Conselho de Segurança Pública do estado Rio de Janeiro (substituiu extinta Secretaria de Segurança Pública do estado do RJ). Em 2010, concluiu curso de instrução no FBI (EUA).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira