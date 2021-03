DitaduraNuncaMais: internautas relembram os 57 anos do golpe militar

Além da tag, as frases 'foi golpe' e 'viva a democracia' ficaram entre os assuntos mais falados (foto: Redes Sociais/Reprodução) golpe militar, em 31 de março de 1964, que instituiu a Ditadura Militar no Brasil, internautas usam as redes sociais para reprimir as atitudes tomadas pelos militares. Com vídeos, fotos e posts, brasileiros protestam com a hashtag #DitaduraNuncaMais e relembram os 21 anos vividos sob o comando dos militares. Cinquenta e sete anos depois doem 31 de março de 1964, que instituiu ano Brasil, internautas usam as redes sociais para reprimir as atitudes tomadas pelos militares. Com vídeos, fotos e posts, brasileiros protestam com a hashtage relembram os 21 anos vividos sob o comando dos militares.









Além da tag, as frases “foi golpe” e “viva a democracia” também ficaram entre os assuntos mais falados.





Políticos, artistas, celebridades, jornalistas e clubes de futebol postaram imagens relembrando o golpe militar e comemorando a democracia.

Pela tag, a maioria dos internautas citam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pedem mais ações para conter a pandemia de COVID-19.

Veja os comentários da tag #DitaduraNuncaMais

Dignidade não se encontra ali na esquina, nem cresce em árvore. Há 57 anos, Miguel Arraes, de cabeça erguida, resistiu ao golpe militar e, como fez em toda a sua vida, defendeu a democracia, a soberania nacional, o povo pobre e trabalhador brasileiro. #DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/Yw0MGfZAqq %u2014 Marília Arraes (@MariliaArraes) March 31, 2021

Ditaduras devem ser sempre repudiadas, nunca celebradas. #DitaduraNuncaMais %u270A%uD83C%uDFFD pic.twitter.com/U1S9iPNEJJ %u2014 Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) March 31, 2021

Foi ditadura.

Houve tortura.

A Terra é redonda.

Nunca foi uma gripezinha.#DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/iFVdXtoESd %u2014 Eliseu Neto (@eliseuneto) March 31, 2021

1964 NUNCA MAIS e FORA BOLSONARO GENOCIDA ESTÚPIDO E MENTIROSO!#DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/ygV3Sg32qK %u2014 Zaqueu Castelamary %uD83C%uDFF4%uD83C%uDFF3(SDV ? ) (@siga_zaqueu) March 31, 2021



Onda Bolsonarista





Seguindo a onda bolsonarista, alguns internautas também usaram hashtags como #viva64, #feliz31, #salve31, #viva31demarço, mas agregaram um número bem menor que em outras mobilizações promovidas contra o movimento.









Leia: Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, pede demissão Bolsonaro anunciou na segunda-feira (29/3) uma reforma ministerial com seis trocas no primeiro escalão do governo. Entre elas, a demissão do general reserva Fernando Azevedo e Silva, que até então comandava a pasta da Defesa.Leia:





Na terça-feira (30/03), o Ministério da Defesa informou que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica deixaram seus cargos. Eles estavam reunidos desde o início da manhã para deliberar sobre a demissão conjunta.







Ditadura militar

A derrubada de João Goulart levou a uma ditadura de 21 anos, período marcado por crimes contra a democracia, a liberdade de imprensa e os direitos humanos.





Foram 5 mandatos militares e 16 atos institucionais – mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Entre eles, o AI-5, que estabeleceu um regime de opressão, garantindo a ampliação dos aparatos de perseguição e repressão dos cidadãos brasileiros. Ações ilegais, como a tortura, ganharam incentivo durante o ato.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.