Com mandato ameaçado de cassação, vereador recebe apoio

Gabriel Parreiras está no primeiro mandato como vereador de Brumadinho (foto: Reprodução/Facebook Gabriel Parreiras)



Na mira de um processo de cassação organizado por parlamentares e colegas da Câmara Municipal de Brumadinho, o vereador Gabriel Parreiras (PTB) tem recebido apoio de outros políticos de Minas Gerais. Os mais recentes partiram do deputado estadual mineiro Cleitinho Azevedo (Cidadania) e da vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT). Na mira de um processo deorganizado pore colegas daMunicipal de, o vereador(PTB) tem recebido apoio de outros políticos de Minas Gerais. Os mais recentes partiram do deputado estadual mineiro(Cidadania) e da vereadora de Belo Horizonte(PDT).





quebra de decoro. E sim, eu vi a live", afirmou Duda, em publicação no Twitter. "O vereador Gabriel Parreiras, de Brumadinho, poderá ser cassado por ter feito uma live criticando a política local. Mesmo estando em campos políticos diferentes, envio minha solidariedade. É um absurdo a Câmara interpretar críticas políticas como. E sim, eu vi a live", afirmou Duda, em publicação no Twitter.





“Quero chamar a atenção dos vereadores. Conversem com o Gabriel, qual a necessidade de cassar ele porque fez uma crítica? É uma democracia, gente. Ele tem todo direito de reivindicar, de cobrar. Ele não está sendo cassado porque roubou dinheiro não, está sendo cassado porque ele, simplesmente, deu uma opinião contrária. Então, vamos repensar isso aí”, disse Cleitinho, em vídeo divulgado nas redes sociais.





As atenções se voltaram a Parreiras após a realização de uma transmissão ao vivo em redes sociais em 9 de março deste ano. Na live, o vereador criticou a atuação dos colegas de Parlamento em Brumadinho, cidade da Região Central de Minas Gerais.





A publicação do vídeo incomodou os colegas. Na última quarta-feira (24/03), o vereador Daniel do Brumado (Cidadania), presidente da Câmara de Brumadinho, abriu um pedido de cassação do mandato de Parreiras por "quebra de decoro parlamentar e atuação incompatível com a dignidade". O processo foi aberto após vitória por 11 votos a um (sendo esse dado por Parreiras) e agora tramita no Legislativo.





Como justificativa da denúncia apresentada pelo próprio presidente e aceita, Daniel do Brumado argumenta que Parreiras incitou a população brumadinhense contra a Câmara e os vereadores, atuou em interesse particular e não público e que o parlamentar afirmou que o trabalho do Legislativo serve “para obstar e dificultar o trabalho do denunciado e servir aos interesses da prefeitura”.





O fato fez com que uma petição online contra a cassação de Gabriel Parreiras fosse criada no último domingo (31/03). Já são 2.016 assinaturas coletadas. O parlamentar, de 28 anos, está no primeiro mandato como vereador de Brumadinho. Nas eleições municipais de 2020, ele foi eleito com 616 votos.