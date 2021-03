Araújo vinha atrapalhando vários negócios do Brasil, diz presidente da Abag

O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Marcello Brito, disse nesta segunda-feira, 29, que o agora ex-ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo vinha "atrapalhando vários negócios do Brasil". Araújo entregou o cargo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, após mais de 800 dias à frente do Itamaraty. Ele vinha sendo contestado dentro e fora do governo.



"A Abag não faz juízo de valor sobre quem o presidente escolhe ou demite. O que comentamos é que um chanceler tem por obrigação facilitar a vida do País e dos negócios do País, não prejudicar. E, lamentavelmente, por posições ideológicas, o chanceler vinha atrapalhando vários negócios do Brasil", disse Brito ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Sobre o próximo chefe do Itamaraty, Brito ponderou que "há sempre uma perspectiva positiva, mas é preciso aguardar".



Questionado se o setor discute eventuais substitutos, Brito respondeu que "não se fala em nenhum nome".