Crítico de Marielle Franco é cotado para Relações Exteriores

O embaixador Luís Fernando Serra é um dos maiores defensores do bolsonarismo no exterior (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um dos nomes que o(sem partido) estuda para substituir oé o dodo Brasil na, Luís Fernando Serra. O embaixador é um dos maiores defensores do bolsonarismo no exterior.Leia: Pressionado pelo Centrão, ministro Ernesto Araújo pede demissão do cargo