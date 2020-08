Caso Marielle Franco: STJ determina que Google entregue dados à investigação

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

(STJ) decidiu, nesta quarta-feira (26/8), rejeitar um recurso doe manteve a determinação para que a empresa entregue os dados de usuários à investigação do assassinato da vereadora doe do seu motorista, Anderson Gomes. Eles foram mortos em março de 2018.Os investigadores querem acesso à informações de usuários que realizaram pesquisas com algumas expressões dias antes do assassinato de Marielle e Anderson. O Google entrou com um recurso, após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), alegando que a ação iria ferir o direito à privacidade dos usuários.