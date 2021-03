Vice-prefeito de Unaí morre de COVID-19 quatro dias depois da mulher

Waldir Novais Pinto Filho foi secretário municipal da Fazenda de Unaí (foto: Patos Hoje/Divulgação) vice-prefeito de Unaí, Noroeste de Minas Gerais, Waldir Novais Pinto Filho (PSDB), de 66 anos, morreu nesta sexta-feira (26/3) em decorrência de complicações da COVID-19, quatro dias depois de ter perdido a mulher, Elizete Oliveira Novais Pinto, de 62, também vítima da doença respiratória. de, Noroeste de Minas Gerais, Waldir Novais Pinto Filho (PSDB), de 66 anos,nesta sexta-feira (26/3) em decorrência de complicações da, quatro dias depois de ter perdido aElizete Oliveira Novais Pinto, de 62, também vítima da doença respiratória.

Conforme informações apuradas em Unaí, inicialmente o vice-prefeito, conhecido como “Pintinho”, foi internado por causa do novo coronavírus, chegou a receber alta, mas, voltou apresentar os sintomas e retornou ao hospital.



Na segunda internação, o quadro piorou. Ele foi intubado, mas acabou não resistindo. Deixou quatro filhos.

Pintinho, que tinha a profissão de contador, foi secretário municipal da Fazenda de Unaí antes de ter sido eleito vice-prefeito em 2016, como companheiro de chapa do prefeito José Gomes Branquinho (PSDB).

Em 2020, a dupla foi reeleita no comando da prefeitura do município, de 84,9 mil habitantes, que se destaca pela grande produção de cereais (milho e feijão), distante 194 quilômetros de Brasília (DF).

Como outras cidades do interior de Minas, Unaí enfrenta a superlotação hospitalar por causa do aumento de casos da COVID-19, apesar da Onda Roxa, a fase mais restritiva do Plano Minas Consciente, do governo estadual – que foi prorrogada até 4 de abril, em todo o estado.

Conforme os dados a Secretaria de Saúde de Unaí, nesta sexta-feira, dos 15 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes do coronavirus na cidade, 14 (93,3%) estão ocupados.



Dos 88 leitos clínicos para pessoas contaminadas pela doença, 71 (80,7%) estão ocupados.





Ainda de acordo com o boletim da Vigilância Epidemiológica do Município, já foram confirmados 7.584 casos e 124 mortes provocadas pela doença na cidade.



Nas últimas 24 horas, houve o registro de 105 novos casos e 12 óbitos provocados pela doença respiratória em Unaí.





Prefeito faz apelo a moradores

Diante do aumento de casos do coronavírus na cidade, o prefeito José Gomes Branquinho fez um apelo à população para não viajar durante a Semana Santa.



Ele também recomendou a pessoas de outras cidades, sobretudo de Brasília (DF), para evitarem de visitar parentes em Unaí durante este período da pandemia.