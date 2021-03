Entrada de BH em consórcio por vacinas avança na Câmara Municipal

O aval do Legislativo é essencial para formalizar o ingresso da capital mineira na coalizão que vai à “caça” dos imunizantes. Belo Horizonte já assinou o protocolo de intenções para compor a força-tarefa, mas precisa submeter a ideia aos vereadores antes de oficializar a opção.

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP), organizadora do grupo, estimou o dia 19 de março como data desejável para a publicação de lei municipal sobre a participação no consórcio.A tramitação em Belo Horizonte, contudo, ainda deve demorar mais alguns dias. Por isso, a prefeitura ficou de fora da reunião do dia 22, convocada para formular o estatuto do consórcio.Representantes da cidade também não vão poder participar da eleição que definirá os responsáveis por comandar o comitê de negociação.