CPI dos 'fura-fila': ex-secretário, Carlos Eduardo Amaral, é convocado

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito () que investiga os 'da vacina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais () aprovaram nesta terça-feira (23/3) o pedido para convocação do ex-secretário de Estado de Saúde (SES-MG), Carlos Eduardo Amaral, para prestar depoimento na condição de investigado. Anteriormente, ele e o ex-secretário-adjunto, Luiz Marcelo Cabral Tavares, haviam sido convidados para prestar esclarecimentos.

Segundo o relator da comissão, deputado(PSD), outros parlamentares solicitaram a presença dos envolvidos como convidados, mas eles reapresentaram o pedido como convocação por pedido da área técnica da ALMG. “Ao termos conhecimento, pela consultoria técnica da casa, de que isso nos traria alguns prejuízos para as prerrogativas tanto das pessoas que serão ouvidas, como para os trabalhos da comissão, nós estamos refazendo e voltando a convocar a presença do ex-secretário Carlos Eduardo e do ex-secretário adjunto Luiz Marcelo”, explicou.