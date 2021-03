STF arquiva inquérito sobre participação de Aécio nos desvios de Furnas

Deputado federal mineiro teve inquérito arquivado por ministro do STF. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Histórico

Nota da defesa de Aécio Neves

O ministro, do Supremo Tribunal Federal (), arquivou inquérito sobre suposta participação do deputado federal(PSDB-MG) em desvios de recursos de Furnas, estatal do setor energético ligada à Eletrobras. A decisão é fruto de pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).No pedido de arquivamento, a procuradora Lindôra Araújo argumenta que os indícios contra Aécio e Dimas Toledo, diretor de, não são suficientes para sustentar uma ação penal. Ao acatar a solicitação, em despacho de sexta-feira (19/3) Gilmar explicou que o processo pode ser reaberto caso haja o “surgimento de novos elementos de prova".Ao, o ex-governador mineiro classificou como “absurda” a acusação sobre a participação em ilicitudes em Furnas. O inquérito foi aberto em 2016“Uma a uma, todas as absurdas acusações feitas contra mim serão desmascaradas, como ocorreu com mais essa. Ao longo de toda minha vida, e já são 35 anos de mandatos consecutivos, fiz política de forma honrada, sempre na defesa de Minas e das grandes causas nacionais. A verdade se imporá sobre a mentira e o oportunismo”, disse Aécio"Após a realização de diversas diligências investigativas, não se obteve êxito na produção de lastro probatório apto à deflagração de ação penal efetiva e com perspectiva de responsabilização criminal dos investigados, ante a ausência de confirmação plena dos fatos afirmados pelos colaboradores", argumentou Lindôra, no ofício que pede o arquivamento do caso.A investigação foi instaurada após o senador cassado Delcídio do Amaral, acusar Aécio de receber propinas por contratos de Furnas. A afirmação foi feita em delação premiada. Em junho de 2018, Gilmar Mendes já havia arquivado o inquérito sobre a suspeita. Ainda no mesmo ano, porém, a então, Raquel Dodge, pediu a retomada dos trabalhos — o que foi acatado pela segunda turma do STF.À época, Dodge alegou que documentos obtidos em acordo de cooperação internacional trouxeram informações inéditas e permitiram abrir uma nova linha deno caso.A defesa de Aécio, por seu turno, lamentou as implicações do inquérito. “Não há provas porque nunca houve crime. Infelizmente, isso não impediu os vazamentos parciais e ilegais feitos por aqueles que, à época, deveriam zelar pela correta condução do inquérito e, consequentemente, a enorme exploração midiática e política do caso."O arquivamento feito hoje pelo STF do inquérito sobre Furnas, a pedido da própria PGR, é mais uma demonstração dos abusos de que o hoje Deputado Aécio Neves foi vítima. Depois de 4 anos de investigações, a própria PGR concluiu que não há provas contra o Deputado. Não há provas porque nunca houve crime. Infelizmente, isso não impediu os vazamentos parciais e ilegais feitos por aqueles que, à época, deveriam zelar pela correta condução do inquérito e, consequentemente, a enorme exploração midiática e política do caso. Esse é mais um alerta para abusos que em passado recente foram cometidos. Lamentavelmente, a correta decisão da PGR de hoje não corrige os danos causados."