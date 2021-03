Família de Major Olimpio fará carreata até cemitério onde senador será cremado

A esposa, os filhos e familiares do senador Major Olimpio (PSL-SP), que teve morte cerebral declarada na quinta-feira, 18, após complicações decorrentes da covid-19, farão uma carreata nesta sexta-feira, 19, para acompanhar o traslado do corpo até o local da cremação.



O cortejo partirá logo mais, às 14 horas (de Brasília), do Hospital São Camilo, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, e vai se estender até o Cemitério e Crematório Primavera, em Guarulhos, onde serão realizadas homenagens a Olimpio.



Segundo comunicou a família do senador em sua conta no Twitter, medidas de segurança sanitária serão respeitadas, já que nenhum dos presentes precisará sair de seu carro.



O ritual de cremação será reservado aos parentes.