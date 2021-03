CNI: Major Olimpio sempre agiu com lealdade no diálogo com setor produtivo

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lamentou o falecimento do senador Major Olimpio (PSL-SP) ocorrido nesta quinta-feira em razão das complicações pela covid-19. Em nota divulgada nesta quinta, 18, a entidade afirma que o senador tinha "clara compreensão das medidas que precisam ser tomadas para estimular o desenvolvimento econômico e social do País" e sempre "agiu com lealdade e espírito de cooperação" no diálogo com o setor produtivo.



"Ao longo de sua promissora carreira na política brasileira, na qual foi deputado estadual e federal pelo Estado de São Paulo, Major Olímpio exerceu a função pública com determinação e paixão", diz a nota.



Para o presidente da CNI, Robson Andrade, a interrupção precoce da trajetória política do senador "significa uma perda para o País". "Em nome da indústria brasileira, expresso condolências aos familiares, amigos e correligionários do senador, na esperança de que encontrem conforto espiritual neste momento difícil", diz o executivo.