'Lula ainda não é candidato', diz equipe do petista sobre Kalil como vice

O ex-presidente Lula e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (foto: PT/Reprodução EM/Reprodução) Lula da Silva (PT) estava estudando uma possível chapa para as eleições presidenciais de 2022 em conjunto com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), a equipe do petista desmentiu a ação pelas redes sociais. Depois de alguns boatos que diziam que o ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT) estava estudando uma possível chapa para as eleições presidenciais de 2022 em conjunto com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), a equipe do petista desmentiu a ação pelas redes sociais.





Decidimos consultar a Constituição para saber quantos vices pode ter um presidente da República e descobrimos que só pode ter um, embora setores da imprensa já tenham nomeado três vices só nessa última semana, enquanto Lula ainda sequer se lançou candidato. #equipeLula %u2014 Lula (@LulaOficial) March 18, 2021





confirmou a informação de que Lula gostaria de ter Kalil na chapa para 2022.



Mais cedo, o colunista Roberto Fonseca, do Correio Braziliense,

Em contrapartida, Kalil demonstra não ter pretensão nenhuma de participar da chapa de Lula. Isso porque o mineiro deve se candidatar como governador de Minas Gerais.





Na última sexta-feira (12/03), em entrevista coletiva na prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil declarou: "Não tenho nenhuma ligação com o PT. Não adianta querer me colocar uma estrela no peito. Na minha primeira eleição, falei: ‘querem colocar uma estrela no meu peito’. Daqui a pouco, vão falar que tenho um escudo do Cruzeiro tatuado na coxa”, disse.