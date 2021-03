Manifestantes são detidos com cartazes 'Bolsonaro Genocida' em Brasília

Manifestantes criaram faixa com 'suástica' e chamado o presidente Bolsonaro de genocida (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ao menos quatroforamno começo da tarde desta quinta-feira, 18. Segundo parlamentares do PT e do PCdoB, eles foram levados à sede da Superintendência daemapós estenderam uma faixa com os dizeres "" em frente ao, naA faixa mostra também umaJair Bolsonaro com, transformando uma- símbolo da saúde - em umaAlguns dos integrantes do grupo são. Os deputados federais petistas Natália Bonavides (RN) e Alencar Santana Braga (SP) disseram que estão a caminho do local.Ao, Bonavides afirmou que os militantes foram enquadrados na(LSN), motivo pelo qual teriam sido levados à Polícia Federal, e não para uma delegacia da Polícia Civil do DF.A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também afirmou que eles foram enquadrados na mesma lei. "Quatro manifestantes foram PRESOS na Esplanada após abrir uma faixa chamando o genocida Bolsonaro de genocida!!! Enquadrados na Lei de Segurança Nacional!", postou a parlamentar.