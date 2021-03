Mourão sobre Bolsonaro: 'É o responsável por tudo o que aconteça'

De acordo com Mourão, o ministro da Saúde apenas executa as decisões do presidente (foto: Reprodução/AFP)

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta terça-feira (16/03), que o ministro da Saúde apenas cumpre as decisões do presidente. Portanto, segundo ele, Jair Bolsonaro “é o responsável por tudo o que aconteça ou deixe de acontecer”.





Pela terceira vez, desde o início da pandemia, houve troca de comando no Ministério da Saúde. Bolsonaro demitiu o general Eduardo Pazuello e nomeou o cardiologista Marcelo Queiroga para ocupar a pasta. A decisão foi anunciada nessa segunda-feira (15/03), mas ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.

A troca se deu no pior momento da pandemia no Brasil, com o sistema de saúde em colapso, falta de leitos de UTI em hospitais, escassez de vacina e quase 280 mil mortos pela doença.





"A função do ministro quem define, é o decisor, é o presidente da República. O ministro é um executor das decisões do presidente da República. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo o que aconteça ou deixe de acontecer, essa é a realidade", disse Mourão.





Pazuello e o atual ministro Queiroga iniciaram a transição de comando do Ministério da Saúde, em meio às dúvidas sobre a política de combate à COVID-19 no país. Nesta terça, em uma reunião, Queiroga disse que “o ministro da Saúde executa a política do governo”.





Em resposta à fala do ministro, Mourão voltou a dizer que o titular executa somente as decisões do presidente.