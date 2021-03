PT pede inquérito policial contra homem que ameaçou Lula de morte em vídeo

Eleitor de Bolsonaro ameaça de morte o ex-presidente Lula (Foto: Reprodução: Redes Sociais) (foto: Reprodução/Twitter)

Os deputados federais Gleisi Hoffmann, Rui Falcão e Paulo Teixeira, todos do PT, acionaram o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, para investigar umque gravou umem quedar tiros no ex-presidente da República Luiz Inácioda Silva (PT). A gravação foi divulgada em diversas redes sociais após o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, anular as condenações do petista e torná-lo elegível.